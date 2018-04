BASSANO- Terribile incidente frontale, due feriti gravi

Alle 7.00 circa, i vigili del fuoco son intervenuti all’incrocio tra via Ca’ Rezzonico e via Beata Giovanna a Bassano del Grappa per un incidente tra due autovetture: feriti i due conducenti. La squadra intervenuta dal vicino distaccamento ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto un uomo 61 enne, rimasto bloccato al posto guida di una Peugeot 208. Già fuori dall’auto all’arrivo dei soccorsi la 28 enne alla guida della Lancia Y. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.