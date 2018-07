BASSANO – Rubano nella notte una motozappa: arrestati

La scorsa notte i militari dell’aliquota radiomobile di Bassano e Rosà hanno arrestato A.L.C, di anni 38enne e G.F. 31enne, entrambi operai di origine romena, il primo residente a Tezze sul Brenta mentre il secondo a Rossano.

Entrambi dovranno rispondere di furto aggravato in concorso fra loro di una motozappa riposta all’interno di un piccolo capanno artigianale, presente nel terreno agricolo di Rossano di proprietà di un 51enne di Mussolente.

In sostanza, la sorella del proprietario del terreno, rientrando a casa in compagnia di una sua amica, percorrendo la strada che fiancheggia il terreno del fratello, ieri sera ha notato la recinzione tagliata ed a cavallo del muretto che delimita il podere ha notato l’insolita presenza della motozappa di colore verde del fratello. La donna ha chiamato immediatamente il 112, rimanendo in contatto costante con l’operatore della centrale operativa. In quel frangente la donna ha notato due uomini sbucare dal podere del fratello e correre lungo la strada per poi salire a bordo di un furgone bianco.

Il tempestivo interventi dei Carabinieri, giunti sul posto in pochissimo tempo, ha consentito di bloccare il mezzo a poca distanza e bloccare i due ladri. Il furgone è risultato di proprietà di un loro connazionale residente a Rossano, al momento da ritenersi estraneo ai fatti.

L’attrezzo agricolo del valore di circa 3.000 euro, è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario che ha presentato formale denuncia in relazione al furto subito. Entrambi gli arrestati sono stati momentaneamente posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di domani.