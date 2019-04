BASSANO: Pavan in soccorso della fioraia multata

“Non è questa la Bassano in cui siamo cresciuti, l’episodio che apprendiamo dalla stampa di oggi sulla sanzione alla fioraia Martinello è l’esempio di come viene amministrata la nostra città, con la burocrazia che prevale sul buon senso e mortifica l’affetto dei cittadini per i nostri quartieri” – dichiara Elena Pavan, candidata sindaco del Centrodestra, a commento della multa da 1500 euro piovuta alla fioraia, colpevole di aver abbellito un’aiuola del Comune.“Sarebbe utile sapere chi ha interagito con la signora Martinello, perché non c’è stata interlocuzione tra la commerciante e gli addetti del nostro comune, ma soprattutto come è stato possibile ingenerare un incidente così increscioso che alimenta nei cittadini il distacco se non l’ostilità della Pubblica Amministrazione che esercita un ruolo punitivo nei confronti degli operatori. La nostra Bassano non è questa” – continua Pavan – “ma una città che attua le politiche pubbliche con il buon senso ed interpreta le norme premiando il senso civico anche quando ci sono delle imperfezioni formali. Mi sono già attivata per individuare le responsabilità di questa antipatica vicenda” – conclude il candidato sindaco – “ma nel frattempo chiedo alle mie liste di sostegno di avviare una raccolta fondi, a cui parteciperó personalmente, per contribuire al pagamento della multa, perché chi offende il senso civico dei bassanesi offende tutti noi e il gesto di Irene Martinello va preso come esempio, non certo mortificato dai bizantinismi di una Pubblica Amministrazione che sembra ostile anziché di aiuto”.