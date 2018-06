I carabinieri arrestano falso avvocato: derubò anziani nel Vicentino

Continua l’attività di contrasto alle truffe agli anziani dei Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa nell’ambito dell’operazione “Fake Cops”.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, al termine di prolungati accertamenti investigativi, è riuscito difatti a provare la responsabilità di SEPE Fabio in ordine a tre ulteriori episodi di estorsione/truffa aggravata, più un tentativo non andato a segno per la pronta reazione della persona anziana che componeva il “112” senza farsi ingannare..

Nei tre episodi, verificatisi a Bassano del Grappa, il SEPE ha operato quale “finto avvocato” e materiale riscossore dell’indebito prospettato telefonicamente dal “falso operatore delle forze dell’ordine”.

Nello specifico:

• un episodio il pomeriggio del 23 gennaio, in cui riusciva a farsi consegnare da una 79enne quasi 8000 euro in contanti;

• un episodio la mattina del 29 gennaio, con bottino di oro e contanti per oltre 1500 euro a danno di un 81enne;

• un altro episodio sempre la mattina del 29 gennaio, con oltre 2000 euro in contanti sottratti ad una 85enne.

La tecnica dei malviventi prevede sempre una telefonata in cui all’anziano/a viene prospettato un gravissimo sinistro stradale in cui uno stretto congiunto ha una responsabilità tale da farlo finire in carcere, a meno che non venga pagata una considerevole somma di denaro “per pagare un avvocato che lo tiri fuori dai guai”, un avvocato che si presenterà presso l’abitazione appena chiusa la conversazione.

Tre episodi simili in cui il pluripregiudicato ha approfittato della buona fede di anziani per impadronirsi di denaro e monili per oltre 10000 euro.

Non sono accertati legami diretti con gli altri arrestati nell’ambito della “Fake Cops”, le cui attività d’indagine continuano a tutto campo per debellare il fenomeno.

SEPE è stato arrestato a Casalnuovo di Napoli dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa grazie al supporto dei colleghi della Compagnia Castello di Cisterna e sottoposto alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico.

Nel contempo giova puntualizzare come le numerose attività di informazione a favore delle fasce più deboli svolte dai Carabinieri comincino a dare frutti, con segnalazioni sempre più numerose al “112” in caso di persone sospette che cerchino di stabilire un contatto o si aggirino per il proprio quartiere: incontri serali con la popolazione e attività di informazione nei luoghi frequentati dagli anziani, oltre alla consueta disponibilità di tutti i Carabinieri in servizio.

L’appello rimane sempre lo stesso:

“Nessun appartenente alle Forze dell’Ordine o altro ente può chiedere denaro contante o altri beni per qualunque motivo. Non fate entrare sconosciuti in casa ed in ogni caso di dubbio chiamate tempestivamente i numeri di emergenza per richiedere aiuto presso il vostro domicilio. Se siete stati vittima di episodi simili contattate la Stazione Carabinieri di competenza per sporgere denuncia e consentirci di assicurare i malviventi alla giustizia.”