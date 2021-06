BASSANO – Maxi multa al ‘Peperosso club” e sospensione dell’attività

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Lo scorso 29 maggio, in tarda serata, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, in collaborazione con i colleghi del N.I.L. di Vicenza e del N.A.S. di Padova hanno eseguito un controllo al circolo privato “Peperosso club”, a Bassano.

Nel corso dell’attività, oltre ad identificare il gestore del locale, sono state riscontrate diverse irregolarità. I carabinieri hanno contestato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria prevista dall’art. 14 c.1 del D. Lgs 81/2008, con sospensione dell’attività; l’inadeguatezza dei livelli di prevenzione e protezione prevista dalla normativa vigente in tema di covid-19, con sospensione dell’attività; la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; violazioni norme sanitarie previste dal D. lgs 193/2007. Complessivamente, le sanzioni ammontano a circa 16mila euro.