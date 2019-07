BASSANO – Ladri e truffatori in centro, i Carabinieri: “Segnalate e fate denuncia”

Oggi pomeriggio a Bassano, a seguito di segnalazione di cittadini circa persone sospette che si aggiravano in centro storico, temendo che potessero consumarsi furti o altro, i Carabinieri hanno dato corso ad un’attività immediata di ricerca sospetti e prevenzione, sia per episodi di truffe che di piccoli furti. “Al momento non dovrebbero esserne state consumate grazie al pronto impiego di numerosi Carabinieri. Invitiamo tutti a presentare denuncia anche per i soli tentativi” – l’invito del Comandante Castellari.