BASSANO – Incontro sui prodotti d’arredo di Confartigianato

A Bassano il 27 incontro dedicato ai “Prodotti d’arredo:

norme e strumenti di progettazione”

L’arredamento degli spazi interni è un processo complesso, che richiede capacità progettuali e conoscenza dei materiali. Aspetti estetici, qualità dei prodotti, possibilità di soddisfare le esigenze domestiche o lavorative sono fattori spesso condizionati dal livello di cooperazione tra gli operatori del settore (imprese e progettisti in particolare). E così Confartigianato Vicenza, sistema Legno e Arredo, propone un incontro di approfondimento dedicato ai “Prodotti d’arredo: norme e strumenti di progettazione” in programma per martedì 27 alle ore 20.00, nella sede del Mandamento di Bassano (Viale Pio X, 75).

Ad aprire l’incontro sarà Paola Zanotto, presidente della Categoria Arredo di Confartigianato Vicenza, seguirà l’intervento di Andrea Giavon (CATAS Spa – istituto di ricerca e prove nel settore legno-arredo) che illustrerà le norme tecniche e la legislazione di settore, il codice del consumo, le disposizioni per l’arredo elettrificato, la marcatura CE. Infine, Fabio Venghi (informatico professionista della Blupixelwork) presenterà del progetto “casa rinnova”: un’iniziativa di Confartigianato che propone strumenti di progettazione per le cucine e l’arredo a uso anche dell’impresa, del professionista, del cliente

La partecipazione all’incontro è libera previa registrazione (https://arredo_27nov2018.eventbrite.it).

Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.