Bassano- I post sessisti contro la Moretti fanno discutere

I post sessisti su facebook contro la consigliera regionale del Pd Alessandra Moretti scatenano la rabbia del vicesindaco di Bassano Roberto Campagnolo, che attacca i responsabili e chiede le dimissioni del consigliere comunale di opposizione Stefano Monegato.

Questa volta come riportato dal Giornale di Vicenza, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, non ci ha più visto. E a finire sotto accusa è il consigliere di Impegno per Bassano Stefano Monegato, politico di lungo corso a Bassano, e la pagina facebook Bassano Senza Censura.

Qui è apparso un post nel quale una donna si chiede il motivo della recente esposizione mediatica di Alessandra Moretti, in merito alle questioni bassanesi. C’è da dire che Moretti è una dei principali sponsor dell’assessore Campagnolo, in vista delle prossime elezioni. Alla domanda, però, è seguito un profluvio di attacchi contro Moretti e il “dibattito” è scaduto anche sul piano delle allusioni sessuali commentate anche da Monegato tra giochi di parole e divagazioni sulla candidata “trombata”.