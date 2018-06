BASSANO – Dramma della solitudine in centro

Ennesimo dramma della solitudine ieri in centro a Bassano: un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato al civico 17 di via Vittorelli. Sergio Podda, 51 anni, non dava notizie di sé da giorni ed il fratello, che vive in Saardegna, ha dato l’allarme ieri in mattinata. Pompieri e Carabinieri, con il Suem, dopo essere entrati in casa Podda, non hanno che potuto constatarne il decesso, avvenuto forse per un malore una decina di giorni fa.