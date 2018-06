BASSANO DEL GRAPPA – Donazzan/Savona: “Eliminare i parcheggi? Una follia”

Sulla recente modifica dei parcheggi a Bassano del Grappa, intervengono l’Assessore regionale del Veneto Elena Donazzan ed il Consigliere comunale cittadino Alessio Savona. “Quella di togliere i parcheggi dentro il Castello è una fissazione dell’Amministrazione Poletto fin dalla campagna elettorale di 4 anni fa. Una fissazione inutile e dannosa, che serve solo a rendere più morta quella zona della Città e a rendere la vita impossibile a chi vive e lavora in centro”: questo il commento durissimo dell’Assessore regionale Donazzan che stamattina ha incontrato residenti e commercianti del centro storico, che hanno già riscontrato gli effetti negativi della decisione politica della giunta entrata in vigore ieri. “Il Castello aveva qualche parcheggio per i residenti e per l’unico albergo in centro storico che con questa scelta sbagliata è molto penalizzato. Si spostano i parcheggi riservati ai residenti in altre zone, togliendo così posto ai turisti, ai clienti del centro storico e ai semplici cittadini che vogliono vivere la città. Unico risultato? Ancora meno gente in centro e impoverimento di quel che resta degli esercizi commerciali” continua Donazzan. Alla dura presa di posizione dell’Assessore regionale Elena Donazzan, si unisce il Consigliere comunale Alessio Savona. “Che imparino da città più evolute come Verona, dove i parcheggi durante il giorno sono per il pubblico e da una certa ora in poi sono riservati ai residenti. Questa Giunta incapace non ha mai affrontato il tema serio dei parcheggi e non è riuscita a rispondere alle richieste di aiuto dei commercianti del centro storico, che proprio sulle soste hanno con forza evidenziato come la concorrenza dei centri commerciali si giochi principalmente lì” afferma Savona. “Risposta della giunta Poletto? Ancora più difficile parcheggiare. Meglio che vadano a casa anche prima della scadenza naturale perchè i danni che stanno facendo sono enormi” chiude il consigliere comunale Savona.