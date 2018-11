BASSANO D.G. – Writer denunciato per imbrattamento dei muri del centro storico

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I Carabinieri di Quartiere della Stazione di Bassano del Grappa hanno individuato il writer che ha colpito il 25 ottobre scorso il centro storico cittadino con scritte e sigle con pennarello indelebile. Sono stati rinvenuti imbrattamenti in Piazza Libertà, Via XX settembre, Vicolo XX settembre e Via San Bassiano, oltre all’interno del locale “Deep” di Piazza Libertà.

Grazie all’esame dei sistemi di video sorveglianza ed alla continua attività informativa posta in essere dai Carabinieri di Quartiere, i militari sono giunti all’attribuzione dei graffiti al 21enne peruviano, residente a Bassano, V.A.C.A.

Durante l’attività d’indagine è stato dato corso ad una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria, durante la quale i Carabinieri di Quartiere della Stazione di Bassano del Grappa hanno rinvenuto un pennarello indelebile nero della stessa specie utilizzata per l’imbrattamento e, soprattutto, alcuni bozzetti della sigla distintiva del writer comparsa sui muri del centro cittadino.

Il peruviano è stato denunciato per imbrattamento di edifici, ma ha già manifestato la volontà di porre rimedio al danneggiamento mettendosi a disposizione del Comune per i lavori necessari.