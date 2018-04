BASSANO D.G. – Vaghe Stelle e il territorio “su due piedi”

Manca poco alla partenza dei camminatori di Vaghe Stelle: mercoledì 25 aprile il gruppo di ricerca territoriale nato all’interno dell’Associazione EQuiStiamo di Vicenza muoverà infatti i primi passi dell’edizione 2018 del trekking, intitolata “Sasso Carta Forbice/Controcorrente”, che li porterà quest’anno a percorrere un itinerario da Bassano del Grappa a Valstagna, dove è prevista la conclusione martedì 1° maggio . Nell’attesa, ieri proprio a Bassano è stata inaugurata un’avventura parallela: la prima mostra firmata Vaghe Stelle, intitolata“Territori su due piedi” e ospitata dal Color Cafè in Via SS. Trinità, 8. Viene così finalmente presentata al pubblico la selezione di scatti raccolti nel corso degli ultimi sette anni di cammino: un racconto fotografico inedito del progetto di esplorazione che, dal 2012 ad oggi, ha attraversato gran parte della fascia pedemontana vicentina alla ricerca di una nuova narrazione dei luoghi. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Color, che dal 2016 gestisce il Color Cafè con una vasta serie di attività sociali e culturali in rete con le associazioni e le realtà del territorio, tra cui anche il progetto “Color Fotografia” per la divulgazione e lo sviluppo della cultura fotografica. Ma è anche e soprattutto l’attenzione per i temi della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo di comunità ad aver fatto scattare la sinergia tra la Cooperativa bassanese e Vaghe Stelle, che attraverso il camminare come atto politico ha l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete nuove forme di economia sostenibile e promuovere la ricucitura delle aree interne, spesso marginali e frammentate. Quella di ieri non sarà tuttavia l’unica occasione per incontrare i camminatori: il loro percorso, che risalirà il Canale di Brenta sulla destra idrografica (il versante sinistro sarà protagonista del cammino del prossimo anno), sarà infatti costellato da una serie di appuntamenti pubblici, per un piccolo festival itinerante che sarà l’occasione per condividere con le comunità attraversate i temi e lo spirito del viaggio di ricerca. A partire dalla conversazione nomade “Bio-Resistenze” condotta da Carlo Presotto con la partecipazione di Sergio Los e Claudio Bizzotto ( mercoledì 25 aprile ore 16 , partenza dal parcheggio del Centro Commerciale Il Grifone). In programma anche l’incontro “La montagna sulla Carta”, con Pierangelo Miola, Miria Righele e Ilaria Mazzini ( domenica 29 aprile alle 9.30 nella Sala Conferenze del Parco delle Grotte a Oliero) e la proiezione del film-documentario di Christopher Thomson “The new wild” ( sempre il 29 a Oliero, alle ore 21 al Teatro Don Davide Paoletti). Da non perdere “La notte del lavoro narrato”, lunedì 30 alle ore 21 a Valstagna presso il Museo Etnografico Canale di Brenta, con Daniela Perco e Paolo Malaguti, ed infine la conclusione dell’azione collettiva “Transumanza litica” di Francesco Rugiero “Sgorbia”, prevista per martedì 1° maggio alle ore 9 sul lungofiume, sempre a Valstagna.