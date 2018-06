BASSANO D.G. – Una minorenne polacca e un bassanese scomparsi, ricerche in corso

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ricerche a tappeto e grande mobilitazione di forze nel bassanese per trovare due persone scomparse. Un uomo di 67 anni, Nerio Cavalli, residente in centro storico a Bassano, è scomparso nel nulla da ieri: l’allarme è stato dato dal figlio ieri sera. La sedicenne K.W.S, polacca, si è allontanata invece questa mattina dalla comunità “Biancospin” di Romano d’Ezzelino, sembra in maniera volontaria. Alle ricerche partecipano polizia, protezione civile e vigili del fuoco.