BASSANO D.G. – Una cena per i Frati Cappuccini

È in programma per il 6 luglio una serata di beneficienza organizzata dal Mandamento di Confartigianato Bassano, con il patrocinio del Comune, a favore dei Frati Cappuccini. Dal titolo “Facciamo squadra anche a tavola”, l’evento punta a raccogliere offerte da utilizzare per la ristrutturazione della parte di convento adibita all’accoglienza. L’Ordine dei Cappuccini ha una origine antichissima nella città bassanese, risalente addirittura al 17° secolo. Molte le attività caritatevoli svolte per i bisognosi, le persone in difficoltà, o con disagio sociale, non ultima una mensa, tutte completamente autofinanziate, per questo Confartigianato ha voluto dare un segnale organizzando un evento che ha l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza, i soci imprenditori e le autorità locali in un comune gesto di solidarietà. L’iniziativa si inquadra nelle attività sociali che l’Associazione svolge, sia come promotore che come finanziatore. Alcune aziende, infatti, hanno già dato adesione e la loro disponibilità a sostenere l’iniziativa (mail sponsor della serata la ditta Montegrappa). L’appuntamento, come detto, è il 6 luglio alle 20 a Palazzo Bonaguro. Iscrizioni via mail (bassano@confartigianatovicenza.it) o agli Ufficio del Mandamento.