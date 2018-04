BASSANO D.G. – Ufo: fake news o realtà?

Venerdì 13 aprile, Incontri senza censura, la manifestazione organizzata dalla libreria La Bassanese con l’omonima associazione culturale e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, giunge alla 6^ tappa stagionale per affrontare un argomento molto dibattuto e pieno zeppo di “fake news” : esiste la vita extraterrestre? Le tecnologie militari top-secret, la macchine volanti di Nikola Tesla e gli UFO dei nazisti sono realtà o fantasia? Atterra a Incontri senza censura Marco Pizzuti, ex ufficiale dell’esercito, scrittore e conferenziere, per una serata unica nel suo genere e soprattutto con studi e ricerche seriamente condotti. Ha lavorato presso le più prestigiose istituzioni dello Stato (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Consiglio di Stato) ed è spesso ospite delle emittenti radio-televisive in qualità di esperto in controinformazione. Ha contribuito alla realizzazione di documentari, ha collaborato con il programma “Mistero” (poi “Mistero Adventure”) di Italia Uno dove ha mostrato alcuni degli esperimenti scientifici più controversi (reazioni nucleari a debole energia, effetto Biefeld-Brown, trasmissione di energia senza fili etc..). Nel campo della divulgazione scientifica collabora con il Museo dell’Energia. I suoi libri pubblicati con Il Punto d’Incontro sono stati pubblicati in diversi paesi, con oltre 200.000 copie vendute in Italia. Nel 2008 ha creato il blog “Altrainformazione.it”, ormai divenuto punto di riferimento della libera informazione per milioni di utenti l’anno. Durante la serata nel parterre della libreria La Bassanese e stimolato nel dibattito dal libraio Alessandro Cocco, Marco Pizzuti intende separare una volta per tutte ciò che sappiamo per certo sugli UFO dalle tesi indimostrabili sulla loro origini, facendo piazza pulita del calderone di leggende metropolitane, per passare alla disamina delle teorie più plausibili contenute nel libro Incontri ravvicinati non autorizzati, che sarà il filo conduttore della serata-presentazione. Durante la serata ai “senza censura” capiremo meglio ciò che resta dopo il lavoro di “scrematura” degli eventi non verificabili o palesemente falsi che Pizzuti farà notare al pubblico ( anche con l’aiuto di video), ma comunque sufficiente a mantenere in piedi delle ipotesi molto diverse tra loro, su cui non è oggettivamente possibile avere alcuna certezza assoluta. Il libro, quindi, non pretende di avere sciolto ogni dubbio sugli oggetti volanti non identificati, ma intende solo far sì che il lettore venga correttamente introdotto a uno dei misteri più affascinanti e inquietanti del nostro tempo.