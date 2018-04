BASSANO D. G. – Tenta di rubare il gasolio in un cantiere: arrestato

Tenta di rubare il gasolio da una macchina di notte in un cantiere e viene arrestato dopo una breve fuga. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato V.N., 44enne di Fabriano, residente a Marostica. Una pattuglia del pronto intervento dei Carabinieri di Bassano del Grappa ha notato movimenti sospetti nel transitare, intorno all’una di notte, nei pressi del cantiere gestito dal Consorzio SIS a Mason Vicentino, sulla strada provinciale. I Carabinieri hanno quindi fatto ingresso nella zona, cominciando ad ispezionarla finchè hanno notato una Fiat Multipla che, a velocità sostenuta, ha tentato di sfuggire alla pattuglia del Radiomobile. L’auto è stata bloccata e perquisita, rivelando numerosi attrezzi da lavoro ed una tanica in plastica vuota. I poi hanno rivenuto nella zona un’altra tanica dello stesso modello e colore, già posizionata sotto una macchina operatrice e collegata ad una pompetta per estrarre, rubandolo, il gasolio. Il soggetto è stato arrestato per tentato furto aggravato.