BASSANO D.G. – Raffica di denunce per furto: anche 2 minorenni

Lavoro intenso per i Carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa che in questi giorni hanno provveduto a denunciare e sanzionare 5 cittadini rei di vari, diversi episodi di furto. Il bassanese 51enne K.R. è stato denunciato per ricettazione per una bicicletta da oltre 400 euro oggetto di furto ai danni di un 52enne ezzelino. I coniugi albanesi residenti a Rosà D.A. 46enne e D.I. 35enne sono stati denunciati per furto aggravato di profumi per oltre 300 euro all’interno dell’UPIM di Piazzotto Montevecchio di Bassano. Il marocchino 35enne Z.Y. residente in città è stato denunciato in quanto responsabile di aver sottratto da un’auto di un 25enne polacco due paia di occhiali di pregio ed un portafoglio con oltre 200 euro. Infine, sono stati denunciati due minori Y.J.C. 15enne e B.A.D. 16enne, entrambi residenti a Bassano, per furto: avevano sottratto una felpa dal negozio BOMA STORE di Vicolo Vittorelli; il capo di abbigliamento è stato ritrovato e restituito al commerciante.