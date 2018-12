BASSANO D.G. – Raffica di controlli sul territorio: 1 arrestato e 5 denunciati

Il periodo delle festività rappresenta sempre una criticità in termini di sicurezza pubblica, motivo per cui il Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha messo in campo numerose forze per mirati servizi coordinati di controllo del territorio. I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno svolto, con unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Torreglia e con la Polizia Locale, un mirato servizio di controllo dei casolari abbandonati. Nel corso di tale attività, che ha interessato 5 diversi punti, sono state identificate 4 persone di cui 1 irregolare sul territorio nazionale, avviata verso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza. Inoltre, durante posti di controllo e attività di pattuglie a piedi che hanno visto decine di mezzi e persone fermate per gli accertamenti di routine, i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa sono riusciti a denunciare per ricettazione in concorso i marocchini J.A. 42enne, L.M. 39enne, Z.J. 30enne, S.S. 33enne, responsabili di aver utilizzato fuel card rubate per effettuare vari rifornimenti su auto di proprietà; nenunciare il 44enne D.A. per furto di uno smartphone all’interno di un bar cittadino. Infine, la Stazione Carabinieri di Rosà ha rintracciato il 56enne Mauro Lante, di fatto senza fissa dimora. Lo stesso, condannato per detenzione di materiale pedopornografico nel 2008, dovrà scontare 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa per la condanna definitiva.