BASSANO D.G. – Quattro giorni di jazz tra le piazze e i luoghi storici del centro

Venerdì 22 Giugno Ore 21.30 Castello degli Ezzelini

ENRICO RAVA NEW 4et. Il Quartetto di Enrico Rava ha vinto il referendum Top Jazz 2015 di Musica Jazz come formazione dell’anno. Un riconoscimento prestigioso per una formazione giovane guidata da un eterno giovane del jazz.

“Io i musicisti non li scelgo per lo strumento che suonano: li scelgo per la loro testa”. Non ha dubbi Enrico Rava quando parla del suo New Quartet e delle affinità elettive che hanno portato il trombettista a mettere insieme questa formazione. Si sa: nelle band, come nell’amore, ci si sceglie a vicenda e così è stato anche per il suo Quartet, incontro di personalità diverse che si sono avvicinate grazie al carisma umano e musicale di Enrico Rava. Fondamentale è stato Siena Jazz e i suoi seminari, fucina di talenti e crocevia di mondi musicali, dove quattro anni fa il trombettista ha avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità di Francesco Diodati. Con Gabriele Evangelista, invece, la collaborazione artistica inizia già nel 2010, quando il contrabbassista entra a far parte del quintetto “Tribe” di Rava, formazione con la quale ha effettuato numerosi concerti in Italia e all’estero. Un vecchio “pallino” di Rava è invece Mimmo Cafiero che è stato coinvolto per questa occasione speciale. “La verità è che loro tre insieme funzionano molto bene – afferma Rava – e alla base di tutto c’è non solo una profonda fiducia, ma anche la capacità di ascoltarsi reciprocamente. Due elementi che sono alla base del funzionamento di un gruppo”.

Sabato 23 Giugno Ore 21.30 Piazza Libertà

FABRIZIO BOSSO incontra il pianoforte di LUCA MANNUTZA accompagnati per l’occasione dal bassista LORENZO CONTE e dal batterista KLEMENS MARKTL.

I quattro daranno vita ad un quartetto le cui esecuzioni alterneranno brani originali a standards della tradizione jazzistica. La collaborazione tra Bosso e Mannutza inizia nel 2000 con la formazione del quintetto High Five e prosegue negli anni successivi in diverse band.

Oltre ai 3 principali eventi serali, la programmazione del Bassano Jazz Festival comprende anche una serie di eventi collaterali:

Mercoledì 20 Giugno sarà possibile assistere ad uno speciale concerto di anteprima del festival presso Garage Nardini Osteria&Cocktail dove si esibiranno i MATTEO ALFONSO TRIO. In vista dell’uscita del loro primo lavoro discografico il trio del pianista Matteo Alfonso, accompagnato da Lorenzo Conte e Paolo Birro, propone un repertorio in cui il terreno comune è il jazz, interpretato in tutte le sue diverse sfumature.

Giovedì 21 Giugno comincerà con tre concerti in contemporanea a partire dalle 18.00.

Uno presso Piazzotto Montevecchio dove suonerà il duo HART PILOTTO formato dalla cantante e chitarrista Francesca Bertazzo Hart e dal contrabbassista Beppe Pilotto.

Il secondo concerto avrà luogo in via Gamba, all’interno di El Bocon del Prete dove andranno in scena i GRANAIO CLUB, formazione composta da Gianluca Geremia (chitarra) Nadir Bizzotto (basso contrabbasso) Ares Bizzotto (batteria).

Il terzo un live in Piazza Garibaldi in cui Andrea Pimazzoni al sax, Roberto Caon al contrabbasso e Marco Carlesso alla batteria suoneranno in formazione con il nome di CONCEPT TRIO.

Venerdì 22 Giugno, dalle 18.00, il duo HART PILOTTO, Francesca Bertazzo Harth chitarra e voce e Beppe Pilotto al contrabbasso suonerà presso la Libreria Palazzo Roberti in Via Jacopo da Ponte, 34.

Sempre alle 18.00 in Piazza Libertà si potrà assistere ad un altro concerto del trio composto da Giulio Campagnolo, Francesco Pollon e Marco Soldà.

Sabato 23 Giugno, la giornata di chiusura del festival, la prima band ad esibirsi sarà il trio guidato da MICHELE POLGA, sassofonista ormai affermato nel panorama nazionale che, nel corso degli anni, ha maturato un linguaggio del tutto personale, anche grazie alle collaborazioni con musicisti di indiscussa bravura. In questa formazione è accompagnato da Niccolò Masetto al contrabbasso e da Massimo Chiarella alla batteria. Il concerto si terrà in Piazza Terraglio alle 18.00.