BASSANO D.G. – Ponte Alpini, Donazzan: “La Regione chiede un Commissario”

Sulle problematiche relative al restauro del Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa, torna ad intervenire l’Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan: “Il collega Corazzari ha comunicato oggi in Aula di aver fatto richiesta di un Commissario ad acta per il Ponte degli Alpini al Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Una soluzione auspicata da tempo visto che l’Amministrazione Comunale, organo competente per questi lavori di restauro, ha dimostrato la sua più totale incapacità a risolvere questo stallo”.

“Ci sono danni di tutti i tipi. Innanzitutto materiali, visto che il Ponte continua a degenerare; commerciali poi, data la penalizzazione causata agli esercenti, in particolare quelli del borgo di Angarano sui cui è gravata una protratta chiusura per via del maltempo. Infine di immagine, vista la mole di stampa, anche nazionale, che ha parlato del degrado e delle vicende del nostro monumento simbolo” continua l’Assessore regionale.

Conclude Donazzan: “Questa Amministrazione comunale ha creato danno sul danno e non è più in grado di procedere oltre. Ecco perché diventa importante la designazione di un Commissario che si occupi finalmente di una soluzione al tema dei lavori per il nostro Ponte”.