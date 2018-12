BASSANO D.G. – Maxi-blitz contro lo spaccio: 2 arresti, 1 denuncia, 4 segnalati

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno dato corso, fra l’1 e il 2 dicembre, ad un imponente blitz contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno dispiegato, dal pomeriggio su ordine del Comandante di Compagnia, dieci equipaggi con colori di istituto e con auto di copertura, per oltre venti uomini impiegati, che hanno effettuato posti di controllo in tutto il territorio della Compagnia con frequenti “incursioni” nei luoghi noti quali ritrovo dei giovani anche per il consumo occasionale di stupefacenti.

Il controllo di alcuni ragazzi da parte dei Carabinieri ha permesso di ottenere informazioni preziose, che hanno dirottato l’attenzione su un’abitazione, indicata da diversi giovani, anche minori, come luogo di spaccio.

Una parte del dispositivo della Compagnia Carabinieri è stato quindi dirottato sull’abitazione a Bassano, dove dei militari in borghese hanno dato corso ad un estemporaneo servizio di osservazione.

Il classico “via vai dello spaccio” non si è fatto attendere: dopo circa una mezz’ora un ragazzo si è rapidamente introdotto nella casa, uscendone dopo pochi minuti con fare estremamente frettoloso. Un pattuglia dei Carabinieri lo ha fermato poco più in là, scoprendo che il 17enne era in possesso di ben 30 grammi di marijuana, per sua stessa ammissione appena acquistata: il ritrovamento gli costerà il deferimento per detenzione ai fini di spaccio.

A questo punto è scattato il blitz dei Carabinieri all’interno dell’abitazione, dove sono stati colti in flagranza due coetanei appena maggiorenni, uno solo dei quali lì residente, che di fronte alle pressioni dei militari dell’Arma non hanno opposto alcuna resistenza, ammettendo di aver dato corso ad attività di spaccio di stupefacenti.

A seguito della perquisizione difatti i Carabinieri hanno scoperto oltre un chilogrammo di marijuana e quasi 90 grammi di hashish, tutto pronto per lo smercio con bilancini e materiale da confezionamento, ed oltre 5000 euro in contanti.

Gli arrestati sono stati associati presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal PM Block.

Il bilancio finale del servizio è stato dunque di 2 arrestati ed 1 denunciato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio, 4 maggiorenni segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti ed altri 15 giovani controllati senza esiti penali o amministrativi.