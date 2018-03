BASSANO D.G. – Måneskin in concerto: sold out

I Måneskin, gruppo rivelazione del 2017, sono in arrivo con un tour esplosivo, andato sold out in poche ore. Irriverenti, eccentrici e giovanissimi, calcheranno i palchi delle principali città italiane con uno spettacolo che non mancherà di stupire il pubblico e con un sound riconoscibile, potente e uno stile unico. La band, che ha già dimostrato di cosa può essere capace sia a X Factor sia su un palco importante come quello del Forum di Assago, dove si è decretata la finale del talent, tornerà ad esibirsi dal vivo, con la forza che li ha sempre caratterizzati, per 21 date in tutta Italia. Oggi calcano il palco del Liv di Bassano del Grappa, nel Vicentino ed è già sold out. L’event manager Samuele Bucciol: “Sono felice di questo successo. Il Liv Club si dimostra essere il palco ideale dei grandi concerti live”. I Måneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese (in onore alle origini della bassista), sono: Damiano cantante (19), Victoria al basso (17), Thomas alla chitarra (17) e Ethan alla batteria (17). La band romana rappresenta una novità nel panorama pop italiano e questo ha contribuito ad attirare le attenzioni di un ampio pubblico. Finalisti di X Factor, propongono una sonorità inedita: un mix di indie rock, raggae, pop, mescolato con la vocalità soul del frontman Damiano. A dicembre esce per Sony Music l’Ep di debutto “Chosen”, certificato Disco di Platino – che prende il nome dall’inedito presentato al talent. Anche il singolo, già Disco di Platino, totalizza oltre 10 milioni di streaming su Spotify e il video conta oltre 8 milioni e mezzo di visualizzazioni. Il singolo è stato scritto e prodotto dagli stessi Måneskin, così come la seconda traccia inedita, “Recovery”. Prodotto da Lucio Fabbri e contenente anche le cover assegnategli da Manuel Agnelli durante il programma, il disco raggruppa: Vengo Dalla Luna (Caparezza), Beggin’ (Frankie Valli & Four Seasons), Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas), Somebody Told Me (The Killers), You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran).