BASSANO D.G. – La Leggenda di Bassano scalda i motori

Le più belle auto della storia stanno già scaldando i motori. Si avvicina l’immancabile appuntamento del calendario di tutti gli appassionati di motorismo storico: dal 21 al 24 giugno 2018 andrà in scena La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto, gara di regolarità unica perché riservata esclusivamente a vetture Sport-Barchetta costruite fino al 1960, inserita nel calendario internazionale FIVA (Fédération Internationale des Vèhicules Anciens) e ASI (Automotoclub Storico Italiano). E le credenziali di qualità non mancano, visto che l’evento organizzato come ogni anno dal Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto”, forte di 56 anni di esperienza, è riuscito a fare tris con l’edizione 2017 aggiudicandosi il premio “La Manovella d’Oro Internazionale” quale migliore manifestazione a livello internazionale dopo i successi del 2015 e 2016. “Siamo al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli in modo da rendere indimenticabile anche l’edizione di quest’anno – commenta Stefano Chiminelli, Presidente del Circolo Veneto Automoto d’Epoca ‘Giannino Marzotto’ -. Abbiamo raccolto iscrizioni provenienti da tutto il mondo, con 14 diversi paesi rappresentati al via e soprattutto auto da sogno dal valore storico inestimabile. Anche quest’anno proporremo un percorso che si snoderà lungo le più belle strade all’ombra delle Dolomiti, garantendo al contempo quel clima di amicizia e di festa che ha fatto innamorare i partecipanti de “La Leggenda” e che da sempre contraddistingue questo evento”. Un’edizione quella di quest’anno che si è ufficialmente svelata nel corso del Salone Retròmobile di Parigi, e che preannuncia un parterre di assoluto prestigio. Confermata infatti la presenza del due volte campione del mondo di rally Miki Biasion, Brand Ambassador del Main Sponsor della manifestazione, la Maison Svizzera di orologeria Eberhard & Co. che affianca da sempre l’evento e che l’anno scorso ha celebrato i 130 anni di storia ininterrotta dal 1887. Al via ci sarà anche Prisca Taruffi, giornalista e campionessa italiana di Rally, figlia del celebre pilota e collaudatore Piero Taruffi, la “Volpe argentata”, di cui proprio quest’anno ricorrono i 30 anni dalla scomparsa. Sarà presente anche il Conte Paolo Marzotto, Presidente del Comitato d’Onore della manifestazione che annovera, oltre allo stesso Biasion, anche il Presidente del Museo “Bonfanti-Vimar” Massimo Vallotto e il famoso storico e curatore della “Galleria del Motorismo, Mobilità ed Ingegno Veneto” Nino Balestra. Gradito ritorno a bordo de “La Leggenda” anche per Francesca Cavallin, attrice bassanese che ha recitato nella fiction televisiva RAI “Di padre in figlia”, ambientata anche nelle Distillerie Poli, che sarà la location del pranzo finale anche nel 2018 dopo il grande successo della scorsa edizione.

Il percorso dell’edizione 2018

Le vetture più belle del mondo che sfilano nello spettacolo delle Dolomiti. Questo il binomio vincente dell’edizione 2018 de “La Leggenda di Bassano” che sta per partire. Terminate le verifiche tecniche e sportive del 21 giugno, il primo concorrente partirà alle 12.30 di venerdì 22 giugno dalla splendida cornice di villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino, alle porte di Bassano del Grappa (VI). La prima tappa, di 180 km, farà sfilare le vetture per Bassano del Grappa prima di raggiungere la stupenda Asiago, in cui la carovana de “La Leggenda” farà gradito ritorno dopo il passaggio della scorsa edizione nel corso della sua tappa finale. Da qui si passerà in Trentino, con un panoramico tratto che i concorrenti percorreranno con vista sul Lago di Caldonazzo per proseguire verso Trento, risalire la valle dell’Adige e raggiungere le sponde di un altro bellissimo lago, quello di Caldaro, e poi raggiungere Bolzano (BZ), dove la prima vettura sfilerà intorno alle 17.

Il 23 giugno la seconda tappa di 320 km, sicuramente la più impegnativa per auto e piloti, ma anche la più spettacolare. Alle ore 8,30 la prima vettura lascerà Bolzano. Risalita la Valle dell’Isarco fino a Chiusa, si valicherà il Passo delle Erbe, per discendere in Val Badia fino a San Vigilio, raggiungendo Dobbiaco. Da qui la carovana proseguirà su un bellissimo percorso all’ombra della Croda Rossa, sconfinando in Friuli Venezia-Giulia fino a Sauris, per poi lambire le falde delle Dolomiti Friulane, discendere la Val Cadore e risalire la Val di Zoldo. Un percorso durissimo che si concluderà ad Alleghe dopo un giro attorno al comprensorio del Monte Civetta.

Il 25 Giugno terza e ultima tappa. Partenza alle 8,30 da Alleghe per giungere a Sospirolo attraverso le Dolomiti Bellunesi e poi raggiungere Feltre, da dove la carovana inizierà la risalita del Monte Grappa passando a fianco del Sacrario. Da qui la carovana scenderà verso Bassano del Grappa per la tradizionale sfilata fino a Piazza Libertà, dove le vetture sosteranno per farsi ammirare in tutto il loro splendore. Dopo l’ultima prova, il “Trofeo Città di Bassano”, “La Leggenda” si concluderà con il pranzo, che anche quest’anno avrà l’onore di essere ospitato nella suggestiva cornice delle Distillerie Poli.