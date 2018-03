BASSANO D.G.- La Leggenda di Bassano è “Manovella d’Oro Internazionale”

La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto nella sua edizione 2017 si è aggiudicata il premio “Manovella d’Oro Internazionale” quale migliore manifestazione a livello internazionale nel panorama italiano del motorismo storico. Il prestigioso riconoscimento dell’Automotoclub Storico Italiano è stato consegnato a La Leggenda di Bassano nel corso della premiazione delle manifestazioni ASI 2017, avvenuta a Forlì in concomitanza con l’esposizione di auto e moto d’epoca Old Time Show. Nella Sala Europa del complesso fieristico forlivese il neopresidente ASI, Maurizio Speziali, e il Presidente della Commissione Manifestazioni Auto ASI, Leonardo Greco, hanno conferito a Stefano Chiminelli, Presidente del Circolo Veneto Automoto d’Epoca ‘Giannino Marzotto’, l’ambito riconoscimento per il terzo anno consecutivo. “Ci sentiamo doppiamente onorati per questo premio – spiega Stefano Chiminelli – perché se da una parte è il riconoscimento di un lavoro davvero impegnativo, portato avanti anno dopo anno con grande impegno dalla macchina organizzativa, dall’altra ci spinge a cercare di migliorarci ancora, consapevoli che la strada intrapresa è quella vincente. Tutto questo non sarebbe ovviamente possibile senza la passione dei partecipanti, che ogni anno da tutto il mondo portano sulle nostre strade le auto più belle, e il sostegno dei nostri partner, con i quali vogliamo condividere questo premio. La Leggenda di Bassano rappresenta un evento unico nel panorama del motorismo storico internazionale e siamo orgogliosi con il nostro lavoro di aver raggiunto questo importante traguardo.” Un riconoscimento che arriva a gratificare gli sforzi di questa macchina organizzativa ben rodata, già al lavoro per assicurare una fantastica nuova edizione di questa manifestazione unica, riservata esclusivamente alle vetture Sport-Barchetta costruite fino al 1960 e che si svolgerà dal 21 al 24 giugno su un percorso mozzafiato attraverso il panorama suggestivo delle Dolomiti, con partenza e arrivo a Bassano del Grappa. L’edizione 2018 sarà ancora una volta impreziosita dalla presenza ai nastri di partenza del due volte campione del mondo di rally Miki Biasion, Brand Ambassador della Maison Svizzera di orologeria Eberhard & Co., Main Sponsor della manifestazione che lo scorso anno ha celebrato i suoi primi 130 anni di storia. Manifestazione che sarà affiancata dall’azienda leader nella produzione di lubrificanti “su misura” Pakelo, sponsor tecnico dell’evento, e da Quality Textile. Da quest’anno inoltre La Leggenda di Bassano è lieta di accogliere tra i suoi partner Villa Trasqua, azienda vinicola del Chianti che da anni è Main sponsor di un’altra manifestazione di rilievo del motorismo storico come la Mille Miglia.