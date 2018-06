BASSANO D.G. – Insegnanti dileggiati e messi sui social: i video sono virali

Mentre in Francia i telefoni cellulari saranno vietati per legge alle scuole elementari e medie dal prossimo anno scolastico, in Italia la situazione è ancora confusa ed incerta. Ormai gli episodi di uso spropositato e al limite del legale degli smartphone in classe è all’ordine del giorno, in particolare per episodi sempre più allarmanti di bullismo. Quello che è successo al liceo Brocchi di Bassano qualche giorno fa, invece, riguardano alcuni insegnanti tra cui uno in particolare, che si sono trovati a loro insaputa protagonisia di alcuni video diffamanti. I video, ripresi in classe e poi caricati sul web, hanno fatto presto il giro dei social network, tra gli adolescenti. Giunti poi agli occhi degli adulti, sono stati rimossi. Ma con colpevole ritardo, in quanto ormai erano già stati visti e condivisi. Video che, a detta di chi li ha potuti vedere prima della rimozione, sfioravano la diffamazione.