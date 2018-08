BASSANO D.G. – In 70 per la “mini-naja” in Caserma Monte Grappa

Hanno dai 16 ai 23 anni e sono 70 ragazzi: per otto giorni staranno con la protezione civile e gli alpini, vivendo 24 ore su 24 nella Caserma Monte Grappa. Un’esperienza forte e diversa dalle altre per questi giovani volontari. Dall’alzabandiera ai servizi comuni, passando per corsi di primo soccorso e la voluta presa di distanza dalla tecnologia con i cellulari banditi, è una settimana, questa, iniziata il 27 luglio e che terminerà il 4 agosto, che sta arricchendo le giovani leve. Parlando con loro sono palpabili l’entusiasmo, la determinazione e il senso di responsabilità. All’undicesima edizione, la “mini-naja” estiva ogni anno, infatti, vede coinvolti sempre più ragazzi, che giungono da tutto il Veneto per una vera e propria full immersion nella tradizione alpina. Agli incontri teorici sul primo soccorso sono alternati anche momenti di storia alpina ma soprattutto molte prove sul campo come, ad esempio, esercitazioni pratiche con la protezione civile e prove di arrampicata su roccia in Valle Santa Felicita e visite guidate sul Monte Grappa.