BASSANO D.G. – Il Raggruppamento di Confindustria elegge il nuovo presidente

Lunedì 18 giugno si terrà l’assemblea del Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza, durante la quale verrà eletto il presidente del Raggruppamento che rimarrà in carica durante i prossimi quattro anni. Gli imprenditori associati saranno accolti a Villa Gioiagrande a Rosà ad iniziare dalle 17,30. Durante la parte privata dell’assemblea il presidente uscente, Diego Caron, terrà una relazione sul suo mandato quadriennale, quindi si procederà alla votazione per la nomina del suo successore. Alle 19 è previsto l’inizio della parte pubblica, introdotta da Diego Caron e con l’intervento del presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi. A Diego Caron spetterà presentare i nuovi componenti del Consiglio di Raggruppamento e proclamare il nuovo presidente. Seguirà un dibattito che avrà per protagonisti il presidente uscente e il subentrante, con il coinvolgimento del pubblico in sala. A moderarlo sarà la conduttrice televisiva Sara Pinna. Dialogo e confronto fra imprenditori saranno il filo conduttore dell’assemblea.

“Nei miei quattro anni di mandato alla presidenza del Raggruppamento Bassano ho consolidato la mia convinzione che gli imprenditori abbiano bisogno di incontrare altri imprenditori, di ricevere e trasmettere conoscenze – osserva Diego Caron -. Per questo abbiamo avviato un’iniziativa di successo chiamata ‘Ri-conosciamoci’ e introdotto il concetto di ‘rel-azioni’. D’altronde il desiderio di condivisione fra imprenditori è il sentimento da cui è nata Confindustria. L’impostazione dell’assemblea di lunedì sarà esattamente questa: gli imprenditori al centro, dialogo e senso di coesione per sottolineare la voglia di fare squadra e crescere insieme”.