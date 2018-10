BASSANO D.G. – Il degrado sul Monte Grappa

E’ di qualche giorno fa la condivisione sui social con relativo dibattito tra cittadini e residente sul degrado in cui versa ultimamente il Monte Grappa. Il tutto è stato documentato domenica da una foto molto significativa che ha fatto il giro dei social network. Sanitari, parafanghi, imbottiture, il tutto esposto alla vista di tutti, in un’area considerata sacra sia per storia che per tradizione.