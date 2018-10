E’ stato chiuso in mattinata l’accesso pedonale al Ponte degli Alpini: alle 9.30 sono comparse, come da ordinanza comunale e come programmato, le transenne di divieto di accesso. Il Brenta, infatti, a causa della pioggia, ha superato il livello di 1,55. Alle 14.30 di oggi si svolgerà una riunione per un aggiornamento.