BASSANO D.G. – Ecco le Alpiniadi Estive

In occasione dell’apertura della seconda edizione delle Alpiniadi estive, interviene l’Assessore regionale alle politiche della formazione, del lavoro e dell’istruzione. “L’appuntamento con le Alpiniadi estive – sottolinea – giunge quest’anno alla seconda edizione: da oggi al 10 giugno infatti l’Associazione Nazionale Alpini, con il prezioso contributo della Sezione ANA ‘Monte Grappa’ di Bassano del Grappa, riproporrà agli atleti provenienti da tutta Italia giornate intense di competizione sui luoghi che cento anni fa videro le gesta epiche dei nostri soldati. La sfida sarà articolata in 4 discipline: il duathlon a Enego l’8 giugno (proposto per la prima volta con l’accoppiata mountain bike e tiro con carabina), la marcia di regolarità a Possagno il 9 giugno, la corsa in montagna individuale a Bassano (l’8 giugno) e quella a staffetta, a Breganze, il 10 giugno”. “Nel giugno del 2014 – aggiunge – il Cuneese ha ospitato le Alpiniadi estive alle quali hanno partecipato 1.200 atleti di tutt’Italia; nel 2016 si sono svolte invece in Valtellina le Alpiniadi invernali. Ora è la volta di Bassano del Grappa che ospita l’evento clou di quest’anno per l’ANA, con gare dei campionati nazionali affiancate a manifestazioni commemorative per il centenario della fine della Grande Guerra”. “Lo sport – conclude l’assessore veneto – è una delle attività che l’Associazione Nazionale Alpini sta maggiormente sostenendo: un modo per avvicinare giovani e meno giovani al mondo ANA, diffondendo i valori alpini e sportivi di lealtà, appartenenza e competizione nel rispetto degli avversari. Sono orgogliosa che questa edizione delle Alpiniadi si tenga proprio a Bassano del Grappa: è una grande occasione per questo luogo simbolico per gli Alpini, in un anniversario importante come il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Un grande ringraziamento va sicuramente alla Sezione ANA ‘Monte Grappa’ di Bassano del Grappa ed al suo presidente Giuseppe Rugolo, sempre attivi nel promuovere iniziative di promozione del territorio e della memoria sullo sfondo del Centenario della Grande Guerra”.

Comunicato n. 771/2018 FORMAZ.