BASSANO D.G. – Donazzan: “Almirante gigante della Storia. Poletto pensi al Ponte”

In merito alle recenti dichiarazioni del Sindaco di Bassano del Grappa, interviene l’Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan.

“Il livore di chi si scaglia contro ‘via Almirante’ è la vera intolleranza che dovrebbe preoccupare noi tutti. Il sindaco di Bassano del Grappa dovrebbe aggiornare le lancette del suo orologio e portare rispetto di fronte ad un gigante della storia Repubblicana Italiana: Almirante ebbe il merito universalmente riconosciutogli di contrastare gli impulsi di violenza che emergevano spesso durante gli anni del suo impegno politico, dimostrando in Parlamento e nelle piazze un profondo rispetto verso le Istituzioni, anche attraverso il suo stile elegante e risoluto sotto il profilo dei contenuti, sempre rispettoso dell’avversario politico e della democrazia” afferma Donazzan.

“Stiamo parlando di una persona che scelse la libertà come valore assoluto in un tempo in cui, quello del dopoguerra e degli anni di piombo, troppi persero la vita in nome di un’idea. Una persona che scelse l’onore alla convenienza, schierandosi in rappresentanza dei vinti senza paura di pagarne il prezzo. Una persona che ancora oggi rappresenta il valore delle idee e della coerenza dei comportamenti, lo spirito di sacrificio e la capacità di guardare al futuro con orgoglio e responsabilità” continua l’Assessore.

“Chi decide di sostenere pretestuosamente il contrario oggi è chiaramente in malafede oltre che ignorante. Il Sindaco di Bassano del Grappa farebbe bene a preoccuparsi del Ponte degli Alpini e della tenuta della sua stessa Giunta: la politica, intesa nel più alto dei suoi significati, evidentemente non fa per Poletto” – conclude Donazzan.