BASSANO D.G. – Controlli straordinari: 2 arresti e 2 denunce

L’impegno operativo dell’Arma nel bassanese durante le festività continua a dare i suoi frutti in termini preventivi e repressivi su tutto il territorio. Il 27 dicembre la Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa ha portato a termine un’attività di indagine su due furti in negozi che ha condotto alla denuncia delle nomadi Pevarello Lorena di 52 anni e Marzari Sabrina di 49 anni. Le due sono state identificate tramite sistema di videosorveglianza e rintracciate all’interno del negozio “Fietta Dolciumi” di via Roma, dove il 23 novembre avevano rubato prodotti dolciari per quasi 150 euro; la perquisizione poi ha fatto rinvenire ai Carabinieri abiti sottratti il 24 dicembre al negozio “Progetto Quid”, sempre in via Roma, per quasi 250 euro. Il 30 dicembre la Stazione di Rosà ha rintracciato e tratto in arresto il ricercato nigeriano 32enne John Smart che, a seguito di condanna definitiva per spaccio di stupefacenti occorso nel 2015, dovrà espiare la pena residua di 1 anno, 8 mesi e 17 giorni in regime di detenzione domiciliare a Tezze sul Brenta. Ieri infine l’Aliquota Radiomobile, a seguito di una segnalazione di furto proveniente dai Magazzini “Nico” di Cassola, ha rintracciato su viale Asiago a Cassola Octavian Gondiu, moldavo di 40 anni. Dopo una perquisizione Gondiu è stato trovato in possesso di un paio di jeans da quasi 150 euro privi dell’anti-taccheggio ed è stato quindi arrestato per furto aggravato e poi condannato a 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Risultati questi che vanno a sommarsi ai numerosissimi servizi preventivi e di ordine pubblico, sempre volti a garantire serene festività alla popolazione, allietate anche dalla presenza dei Carabinieri in Grande Uniforme che si presenteranno a Bassano anche nel fine settimana dell’Epifania dopo quello di Fine Anno e di Natale.