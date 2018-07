BASSANO D.G. – Confartigianato consegna ai Frati Cappuccini un assegno di 8 mila euro

Un assegno di 8mila euro è stato consegnato al priore dei Cappuccini, padre Lanfranco, dal presidente del Mandamento Confartigianato Bassano, Sandro Venzo, e da Gianfranco Aquila, titolare della Montegrappa.

Questa, infatti è la cifra raccolta nel corso della serata di beneficienza organizzata dal Mandamento Confartigianato di Bassano, con il patrocinio del Comune, a favore dei Frati Cappuccini, che si è svolta a Palazzo Bonaguro il 6 luglio scorso. Intitolato “Facciamo squadra anche a tavola”, l’evento ha visto rispondere all’appello 163 partecipanti che hanno avuto modo di gustare i piatti realizzati dai Ristoratori Artigiani: Trattoria El Piron di Bassano, Ristorante Lunoelaltro di Marostica, Osteria Al Portego di Cittadella.

L’Ordine dei Cappuccini è molto attivo a Bassano in opere per i bisognosi, persone in difficoltà, o con disagio sociale, non ultima una mensa, tutte attività completamente autofinanziate. Con la cena, quindi, Confartigianato ha voluto coinvolgere la cittadinanza, i soci imprenditori e le autorità locali in un comune gesto di solidarietà. I soldi raccolti verranno utilizzati per la manutenzione di alcune aree di accesso del Convento che necessitano urgentemente di un intervento.

Hanno contribuito alla serata, fornendo i premi della lotteria, prestigiose aziende. Un ringraziamento quindi a: Montegrappa spa (sponsor della serata), Negozi Cadore Lui Jo e Rouge, Negozi Cenere, Pengo Casalinghi, Eppels, Basso Viaggi, Visentin Laura, Zanotto Elia, Frighetto Mobili, Ceramiche Maroso, Mengotti Abbigliamento, Renata Bonfanti, Favero Gioielli. Inoltre, tante persone hanno contribuito con donazioni. Il Mandamento di Bassano e il Comune estendono il loro ringraziamento a quanti hanno favorito l’iniziativa.