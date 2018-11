BASSANO D.G. – Cartellonistica “Chilometro Quadro”: è polemica

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Sulla polemica circa l’affissione a Bassano del Grappa di cartellonistica cittadina a marchio ‘Chilometro Quadro’, torna ad intervenire il Consigliere Comunale Alessio Savona: “’Chilometro Quadro’ è un marchio legato ad una certa politica bassanese: è impensabile trovare una giustificazione plausibile all’avvallo che l’attuale giunta ha dato a questa cartellonistica turistica di parte, ancor più se a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Trovo assurdo poi che un Sindaco e la sua Amministrazione comunale, che non hanno di certo brillato in questi ultimi anni nella gestione della Città e dei rapporti con i commercianti, si riducano ad un pietoso scarica barile di fronte a queste accuse fondate, mosse da un rispettabilissimo rappresentante di categoria quale è Sandro Venzo”.

“Stiamo parlando della stessa amministrazione che con una chiusura prolungata del Ponte degli Alpini ha causato danno ai commercianti di Angarano: lo stesso Ponte oggetto di un restauro che si sta prolungando nel tempo al suono di battaglie giudiziarie, dimostrazione tangibile dell’incapacità amministrativa della giunta Poletto” continua il Consigliere comunale, “Parliamo poi del piano parcheggi? Prima del recente clamoroso ripensamento, l’amministrazione ha fatto spallucce per mesi di fronte agli appelli nostri e dei commercianti contro una scelta sbagliata che ha messo in ginocchio le attività del centro”.

“Questa sarà ricordata nella storia come la giunta delle gaffes e degli strafalcioni, degli amministratori chiusi a Palazzo e incapaci di ascoltare le voci dei cittadini e dei principali attori della vita economica della Città. Anziché fare gruppetto per difendendosi l’uno con l’altro pur sapendo di essere gli unici responsabili di questo scivolone senza precedenti, Cunico Busnelli e Poletto dovrebbero chiedere scusa ai cittadini, ai commercianti e alle categorie economiche, individuando in tempi brevi un rimedio all’esposizione impropria di questo marchio di parte” conclude Savona.