BASSANO D.G. – Carabinieri premiati per merito e anzianità

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Sono giunti diversi riconoscimenti per alcuni carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, distintisi per atti di particolare merito durante il servizio nonché per l’anzianità maturata nelle file dell’Arma.

Il 6 settembre 2017 una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile composta dagli App.Sc. Q.S. Massimiliano ARNESANO e Alessandro RASO, coordinati dall’operatore di Centrale Operativa App. Carlo SARTORE, è riuscita a far desistere un 60enne di Cassola dal suicidio. Per tale episodio il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” ha inteso inviare un “apprezzamento” scritto ai tre militari, a suggello di un’azione meritoria che ha consentito di salvare una vita.

Sono state inoltre consegnate le croci al merito per anzianità di servizio a:

Luogotenente Alessandro BORTOLON – oro per 25 anni;

Luogotenente Massimiliano CHIRICO – oro per 25 anni;

Maresciallo Maggiore Luca SALVADORI – oro per 25 anni;

Capo Salvo SPOCCHIA – oro per 25 anni;

Brig. Alvaro FINCO – oro per 25 anni;

Sc. Q.S. Pietro PIU – argento per 25 anni;

Sc. Q.S. Devis CERATO – argento per 25 anni;

Sc. Q.S. Andrea CLERI – argento per 25 anni;

Sc. Giuseppe AGRILLO – argento per 16 anni;

Sc. Davide LICATA – argento per 16 anni;

Domenico Maria CERQUA – argento per 16 anni;

Alessandro MAZZOCCO – argento per 16 anni.

Riconoscimenti che premiano impegno e benemerenza nel servizio d’Istituto, ancor più graditi vista l’imminenza della Festa dell’Arma, che ricorre proprio oggi 5 giugno.