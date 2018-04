BASSANO D.G. – Il cane Cyr scova la droga per lo spaccio: 2 giovani arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno intensificato i controlli nell’ambito dello spaccio di stupefacenti sul territorio. In particolare grazie anche all’impiego del cane “Cyr” dei Carabinieri Cinofili di Torreglia, dopo i controlli di rito e le perquisizioni in due abitazioni, sono stati arrestati due bassanesi. B. M., 22enne di Bassano del Grappa, è stato trovato in possesso di 22 grammi di marijuana e 18 di cocaina già frazionati in dosi, 500 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente; mentre F.A., 23enne di Borso del Grappa, è stato trovato in possesso di un “sasso” di 50 grammi di cocaina e materiale vario per il confezionamento. Entrambi incensurati, sono stati messi agli arresti domiciliari.