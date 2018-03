BASSANO D.G. – Il candidato al Nobel per la Pace alla Bassanese

Il rapporto tra religione e terrorismo spiegato senza censura. Una serata esclusiva con uno tra i maggiori studiosi a livello mondiale delle religioni monoteistiche. Il candidato al premio Nobel per la pace Hafez Haidar sarà a Bassano domani sera alle ore 20.45 presso la libreria La Bassanese per il ciclo Incontri senza censura. Hafez Haidar è poeta e scrittore libanese per nascita ed italiano di adozione. Attualmente è Docente di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università degli Studi di Pavia. È considerato uno dei maggiori studiosi delle religioni a livello mondialeHaidar è anche Accademico Emerito, presidente di diversi comitati per i diritti umani, Cavaliere della Repubblica Italiana e Direttore Generale Internazionale della Camerata dei Poeti di Firenze.