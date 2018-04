BASSANO D.G. – Bio-Resistenze, con silent play nella campagna urbanizzata

È un fazzoletto di terra lungo la SS 47 Valsugana, nella periferia sud di Bassano del Grappa, in uno dei cuori pulsanti di quello che è stato il cosiddetto “miracolo del Nordest”. Ma in esso convivono due mondi molto diversi tra loro: al civico 104 di Via Capitelvecchio sorge l’azienda agricola biologica “Verdevivo”; a poche decine di metri, al civico 88, con una facciata che si ispira allo skyline delle Dolomiti, nel 2009 è stato inaugurato il centro commerciale “Il Grifone”. È per esplorare questi due mondi opposti e, almeno apparentemente, inconciliabili che il gruppo di lavoro Vaghe Stelle dell’associazione vicentina EQuiStiamo con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa – Assessorato alla Promozione del Territorio e della Cultura ha organizzato la passeggiata interattiva “BIO-RESISTENZE”: una conversazione nomade condotta dagli attori, drammaturghi e registi Carlo Presotto e Paola Rossi con gli interventi di Claudio Bizzotto, contadino, e di Sergio Los, architetto. L’appuntamento è per domani mercoledì 25 aprile con partenza alle ore 16 dal parcheggio del centro commerciale “Il Grifone” . Grazie ad un sistema whisper-radio gli interventi dal vivo si susseguiranno durante il cammino e, grazie alle cuffie wireless che verranno distribuite al momento della partenza, saranno fruibili da tutti i partecipanti, che potranno a loro volta interagire all’interno di una riflessione condivisa. Oltre ai due artisti del Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia e ai loro ospiti, l’iniziativa vedrà presenti, naturalmente, anche i ricercatori di Vaghe Stelle, che inaugurano così “Sasso Carta Forbice / Controcorrente”, la 7° edizione del trekking di ricerca territoriale che dal 2012 ad oggi ha visto il gruppo percorrere e mappare gran parte dell’area pedemontana vicentina alla ricerca di una nuova narrazione dei luoghi e che quest’anno, dal 25 aprile al 1° maggio, lo vedrà risalire il Canale di Brenta da Bassano a Valstagna, tra incontri, proiezioni e performance artistiche. Prima tappa del cammino 2018 sarà dunque questa porzione di campagna urbanizzata, la cui geografia si ritrova in tanta parte della “megalopoli padana” con il suo paesaggio che si srotola in un susseguirsi ininterrotto di case, ville e capannoni. Ma qui, le due realtà economiche e sociali del Grifone e di Verdevivo rappresentano, una accanto all’altra, due diversi centri di gravità che originano flussi, filiere, reti e che hanno alle spalle persone con vissuti, credenze, sogni e disillusioni. Quali sono i sentimenti che questo paesaggio in rapida e frenetica trasformazione suscita? Quali persone si incontrano percorrendo questi luoghi? Quali le comunità che li abitano e li attraversano? Quali le traiettorie personali, quali nomadismi, pendolarismi, quali fenomeni migratori? Sono, questi, solo alcuni degli spunti di riflessione che l’iniziativa vuole offrire. Accanto all’esplorazione della geografia architettonica, commerciale e sociale dell’area, infatti, nel giorno in cui si celebra la Liberazione dal nazifascismo “BIO-RESISTENZE” sarà dedicato, appunto, anche alla Resistenza. Un tema particolarmente significativo per la città di Bassano, Medaglia d’Oro al Valor Militare per meriti partigiani: un territorio che durante la seconda guerra mondiale è stato testimone di fatti tragici e terribili ma anche di momenti esaltanti, con tanti giovani e meno giovani che, in un momento tra i più oscuri della nostra storia, seppero scegliere da che parte stare. L’iniziativa del 25 aprile sarà il primo di una serie di appuntamenti pubblici lungo il cammino di Vaghe Stelle, per un piccolo festival itinerante che sarà l’occasione per condividere con le comunità attraversate i temi e lo spirito del viaggio di ricerca: un progetto che vede nel camminare un atto politico con l’obiettivo di valorizzare e mettere in rete nuove forme di economia sostenibile e promuovere la ricucitura delle aree interne, spesso marginali e frammentate. Quest’anno con un particolare riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana, nel suo 70° compleanno. Domenica 29 aprile a Oliero sono in programma l’incontro “La montagna sulla Carta” con Pierangelo Miola, Miria Righele e Ilaria Mazzini (ore 9.30 nella Sala Conferenze del Parco delle Grotte) e la proiezione del film-documentario di Christopher Thomson “The new wild” (ore 21 al Teatro Don Davide Paoletti). Da non perdere “La notte del lavoro narrato”, lunedì 30 alle ore 21 a Valstagna presso il Museo Etnografico Canale di Brenta, con Daniela Perco e Paolo Malaguti, ed infine la conclusione dell’azione collettiva “Transumanza litica” di Francesco Rugiero “Sgorbia”, prevista per martedì 1° maggio alle ore 9 sul lungofiume, sempre a Valstagna.