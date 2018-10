BASSANO D.G. – Baskin, in città la prima Coppa Europea

“Lo sport è davvero per tutti. La collaborazione con il Comitato paralimpico sta aiutando il Veneto ad essere laboratorio di esperienze e di occasioni di vera inclusione sociale”. Così l’assessore regionale al sociale, Manuela Lanzarin, sintetizza il significato della propria partecipazione domani venerdì 26 ottobre a Bassano, in piazza della Libertà (ore 17), all’inaugurazione della prima coppa europea di Baskin, la pallacanestro in carrozzina giocata da squadre di atleti con disabilità.

Bassano, ‘Città europea dello sport 2018’, ospita per tre giorni sei squadre di basket ‘su ruote’ di Italia, Francia, Spagna, Grecia e Lussemburgo per la prima sfida di rango europeo della disciplina. “Sarà un’occasione di festa, divertimento spettacolo e vero agonismo – anticipa l’assessore – ma soprattutto, grazie anche al coinvolgimento di tutto l’associazionismo, e non solo di quello sportivo, saranno giornate di condivisione e di valorizzazione dello sport come strumento per promuovere e affermare il valore sociale della condivisione e del riconoscimento di potenzialità e talenti di ogni persona”.