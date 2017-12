BASSANO D.G. – Auto carambola fuori strada, estratta 22enne

Poco prima delle ore 13 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Baggio lungo la SP59 subito dopo il cavalcavia a Bassano del Grappa per un’auto finita rovesciata fuori strada dopo la perdita di controllo della vettura da parte della conducente. La squadra di Bassano accorsa sul posto ha estratto una giovane 22 enne di Solagna, rimasta bloccata al posto di guida di una Fiat Punto, ma quasi incolume grazie alle cinture. La ragazza è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e portata in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto i carabinieri di Nove per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.