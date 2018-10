BASSANO D.G. – Arriva al PalaBassano “Dirty Dancing”

Dopo aver fatto ballare le platee di tutto il mondo, domenica 11 novembre (ore 21.00) lo spettacolo dei record “Dirty dancing – The Classic Story On Stage” apre la rassegna 2018-2019 del PalaBassano di Bassano del Grappa.In cartellone 5 appuntamenti, organizzati da DalVivo Eventi: il programma verrà annunciato a breve. “Dirty dancing – The Classic Story On Stage” è lo spettacolo teatrale tratto dal film cult del 1987 con Patrick Swayze, Nei suoi vari debutti internazionali, ha registrato mesi e mesi di tutto esaurito e incassi record. La versione italiana è diretta dal regista Federico Bellone. Al pari del film, “Dirty dancing – The Classic Story On Stage” è diventato ormai un classico anche come musical in versione teatrale: uno spettacolo da vedere e rivedere, vivendone ogni volta tutte le emozioni e la magia direttamente in sala, facendosi contagiare dall’allegria e dal romanticismo di una storia senza tempo.

STORIA

È l’estate del 1963 e la diciassettenne Frances “Baby” Houseman sta per imparare una grande lezione di vita. In vacanza con la famiglia, immersa nella sonnacchiosa atmosfera di un resort di montagna, la ragazza un giorno entra negli alloggi del personale dov’è in corso una festa scatenata e nota il bravissimo (e bellissimo!) giovane maestro di danza Johnny. È l’inizio di una metamorfosi che trasformerà Baby in una donna, portandola a scoprire la forza dei sentimenti più veri e a trovare il coraggio per l’affermazione di sé: nessuno potrà metterla in un angolo, nessuno potrà impedirle di abbandonarsi alla passione e all’amore.

Dirty Dancing ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo prima al cinema e poi a teatro, diventando uno dei musical più amati di sempre. Balli sexy e canzoni cult entrate di prepotenza nell’immaginario collettivo di intere generazioni – da (I’ve Had) The Time of My Life a Hungry Eyes – sono gli ingredienti di questo spettacolo dalla vitalità travolgente. I celebri successi che compongono la colonna sonora dello spettacolo sono tutti suonati dal vivo da una mini orchestra.

Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale originale, ha affiancato il team italiano nella ricerca del cast, proprio a garanzia della bravura degli attori e della qualità dello spettacolo che, in ogni parte del mondo in cui viene rappresentato, deve mantenere le caratteristiche originali.