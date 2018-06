BASSANO D.G. – Arrestati 2 pregiudicati bassanesi

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno arrestato negli ultimi giorni due pregiudicati bassanesi. C.F., 39enne bassanese residente a Cassola, dovrà scontare una pena di due anni, cinque mesi ed un giorno, con annessa multa di 16.000 euro, perchè responsabile di condotte antisociali in materia di stupefacenti. E’ stato inoltre rintracciato e arrestato il ricercato bassanese 51enne K.R., pregiudicato senza fissa dimora, che dovrà scontare due mesi presso la Casa Circondariale di Vicenza per mancato rispetto di un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.