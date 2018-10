BASSANO D.G. – Anziana rapinata e ferita: trovato il responsabile, arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno arrestato il marocchino El Abid Abdelaziz 39enne residente a Bassano, pluripregiudicato. El Abid Abdelaziz, era già noto alle forze dell’ordine per vari episodi di cronaca in cui è stato protagonista. Il possesso presso il suo domicilio in Marchesane di oltre 170 grammi di hashish, scovati dall’unità cinofila antidroga dell’Arma, evento che lo ha portato in carcere a Vicenza ad opera dei Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa. Non solo: Abdelaziz è stato protagonista anche di 3 tentativi di furto aggravato ed un furto aggravato presso dei negozi di Largo Parolini a Bassano, evento che lo ha visto braccato dai Carabinieri della Radiomobile unitamente ai colleghi della Polizia Locale. Infine, la rapina ai danni di un’anziana fuori dalla sala giochi “Admiral”, spinta a terra con violenza per appropriarsi del portafogli: proprio per quest’ultimo grave episodio il marocchino è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Radiomobile di Bassano del Grappa. L’Autorità Giudiziaria ha emesso quindi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere contro El Abid Abdelaziz. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Bassano del Grappa hanno quindi provveduto a notificare il provvedimento al soggetto, ancora in carcere per l’episodio di Largo Parolini: per El Abid Abdelaziz si aggrava dunque ulteriormente la posizione e si prolungherà il periodo di permanenza all’interno della Casa Circondariale.