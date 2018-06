BASSANO D.G. – Addio al celibato…con multa

Futuro sposo multato, futuro sposo fortunato? Non proprio se, a quanto pare, oltre alle ormai classiche spese per la cerimonia nuziale dovrà anche pagare una multa di 250 euro per aver festeggiato “troppo” il suo addio al celibato. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica, quando un gruppo di giovani bassanesi che stavano festeggiando l’addio al celibato di uno di loro, sono stati fermati e multati dagli agenti della polizia locale cittadina. I giovani giravano per il centro storico bassanese con una carriola colma di vino e altri oggetti “particolari”, senza sapere che stavano assumendo comportamenti ai limiti della pubblica decenza. E così, come da regolamento della polizia urbana, dopo aver oltrepassato i limiti, sono stati fermati e multati dagli agenti per 250 euro. Un addio al celibato piuttosto salato per il futuro sposo e gli amici, che si sono comunque scusati e hanno proseguito i festeggiamenti in tono “minore”.