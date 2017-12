BASSANO – Controlli straordinari dei Carabinieri: arresti e denunce

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, di tutte le Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno dato il via ad una serie di controlli serrati sul territorio in occasione delle festività Natalizie.

L’Aliquota Radiomobile del Maresciallo Maggiore Massimo Guelfi ha eseguito numerosissimi servizi di controllo nelle fasce serali e notturne, anche con un arresto: durante il controllo dell’albergo “Fior di Loto” i Carabinieri hanno difatti rintracciato il ricercato 51enne Casal Reinhold, di Bolzano ma residente in Austria, che sconterà un mese di reclusione in carcere per insolvenza fraudolenta.

Corposissimo il resoconto operativo della Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa del Luogotenente Carica Speciale Vito Sitran, che ha:

Arrestato il ricercato marocchino 29enne El Abdi Hicham, che sconterà 4 mesi di reclusione in carcere per furto;

Denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione il 49enne bassanese Z.L. e la 49enne cinese L.Y. , coniugi. Durante la perquisizione del loro appartamento sono rinvenute le utenze telefoniche usate per combinare gli appuntamenti, nonché profilattici e oggetti legati a pratiche sessuali; sul posto identificate le cinesi senza fissa dimora Y.F.L. 55enne e Y.Y. 41enne, irregolari e portate in Questura per le procedure di espulsione;

Denunciata per furto di portafogli con oltre 500 euro all’interno del bar Costantin P.E., 44enne italiana, individuata grazie all’analisi della videosorveglianza;

Denunciato per furto di 4 profumi per oltre 750 euro all’interno del negozio “Urbani 1964” di Bassano Z.Y. 34enne marocchino, individuato grazie all’analisi della videosorveglianza;

Denunciato per furto di bicicletta C.G. 23enne italiano, che stava cercando di venderla in un negozio del luogo ponendola in conto vendita. Bicicletta restituita al legittimo proprietario;

Denunciate M.I. 22enne e C.L. 42enne, rumene, per truffa aggravata in concorso. Fingendo amicizia e corteggiamento avevano raggirato un vedovo di 77 anni riuscendo a farsi consegnare in circa 3-4 mesi oltre 120.000 euro.

In tutti i casi un ruolo determinante è stato giocato dalle segnalazioni di cittadini e familiari delle vittime. Un ultimo plauso ad un edicolante che ha rinvenuto un portafogli con oltre 800 euro, consegnandolo immediatamente ai Carabinieri di Quartiere di Bassano del Grappa che hanno provveduto a rintracciare il legittimo proprietario. Le attività continuano per garantire un sereno svolgimento delle festività nel bassanese.