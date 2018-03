BASSANO – Controlli pre-pasquali dei carabinieri: tre arresti e una denuncia

Con l’approssimarsi delle festività pasquali, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha intensificato i servizi preventivi e di controllo su tutto il territorio.

Dalla metà del mese di marzo centinaia di veicoli con annessi occupanti sono stati controllati dai Carabinieri, oltre a persone appiedate, nel continuo contrasto alla criminalità predatoria, oltre che al potenziale ritorno del fenomeno delle truffe agli anziani; non mancano locali, esercizi pubblici e luoghi di ritrovo giovanili.

Il potenziamento dei controlli ha consentito all’Arma bassanese di rintracciare ed arrestare ben tre soggetti ricercati e di procedere ad una denuncia a piede libero:

• Il 20 marzo, la Stazione Carabinieri di Marostica ha rintracciato a Pianezze il 42enne rumeno CIOCAN CONSTANTIN, ricercato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, reato commesso a Roma nel 2015; CIOCAN dovrà espiare ora 2 anni e 4 mesi di reclusione in detenzione domiciliare presso la Comunità “OASI”.

• Il 21 marzo, la Stazione Carabinieri di Romano d’Ezzelino ha rintracciato a Cassola il 39enne CARLESSO FRANCIS, ricercato per spaccio di stupefacenti, reato commesso a Padova nel 2014; CARLESSO dovrà ora espiare 2 anni e 5 mesi di reclusione in detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

• Il 27 marzo, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha bloccato all’interno del supermercato Famila di Bassano del Grappa la 46enne di Fonte M.K., rea di aver sottratto 130 euro di merce varia; la stessa è stata denunciata per furto.

• Nella notte fra il 27 ed il 28 marzo, l’Aliquota Operativa del NORM di Bassano del Grappa, durante un servizio di controllo alle strutture ricettive del bassanese ha rintracciato il 47enne rumeno CHEREJI AUREL STEFAN, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo per un anno e sei mesi di reclusione per truffa commessa in Romania nel 2012. CHEREJI è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Le attività preventive e repressive dei Carabinieri continuano su ogni fronte; vitali come sempre le tempestive segnalazioni dei cittadini di ogni evento che possa essere di interesse delle Forze dell’Ordine.