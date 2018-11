BASSANO – Controlli nelle scuole dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno ripreso i controlli degli Istituti Superiori cittadini, sia per il contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti che dei reati in genere. Nel contesto degli specifici servizi i militari controllano anche i luoghi di ritrovo dei giovani che arbitrariamente si allontanano da scuola a contrasto di eventuali casi di dispersione scolastica.

Quest’oggi, con l’ausilio di unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di Torreglia, i militari della Stazione hanno effettuato un controllo presso l’Istituto ENAIP a seguito di richiesta del personale scolastico.

L’attività si è concentrata su sette locali, ossia le aule ed i bagni dell’Istituto, concludendosi senza il ritrovamento di stupefacenti o altri oggetti illegali.

Successivi controlli all’esterno nel comprensorio cittadino hanno portato invece all’identificazione di una trentina di ragazzi che non stavano frequentando le lezioni previste presso le scuole di appartenenza: i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa informeranno i rispettivi Istituti Scolastici per la verifica delle posizioni degli studenti e l’informazione alle famiglie.

Verranno posti in calendario numerosi ulteriori controlli della medesima specie nel prossimo futuro.