BASSANO – Controlli a tappeto: rintracciati due ricercati, elevate sanzioni per 15 mila euro

L’approssimarsi della stagione estiva e della “movida” ha portato i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa al potenziamento dell’attività del controllo del territorio, della sicurezza stradale e della prevenzione dei crimini in genere, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo giovanili.

Nell’ultima settimana sono state difatti potenziati i servizi di pattuglia, con decine di autovetture impiegate delle otto Stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile, inclusi i servizi di Carabiniere di Quartiere e specifici dispositivi in abiti civili.

E’ stato richiesto inoltre un consistente supporto dei Reparti Speciali: a partire dalle unità cinofile dei Carabinieri di Torreglia (che hanno partecipato con cani antiesplosivo e “di polizia” per il controllo delle masse) e di una squadra di supporto SOS (specialisti antiterrorismo addestrati ed equipaggiati per risolvere situazioni di crisi) per garantire il pacifico svolgimento dell’Ama Festival, sino all’impiego congiunto di una squadra CIO e di personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova proprio per salvaguardare il consistente flusso della movida bassanese.

Diverse attività di controllo sono state inoltre svolte anche con il supporto delle Polizie Locali del territorio.

I risultati di tale spiegamento di forze, con decine di posti di controllo nei punti più sensibili, non si sono fatti attendere: i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno rintracciato e tratto in arresto il 38enne napoletano G.P. , ricercato per appropriazione indebita dal Tribunale di Torre Annunziata (NA). Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e pagare una multa di 2100 euro. Inoltre,è stato identificato e denunciato per furto in abitazione il 46enne pregiudicato S.M.M. , reo di aver sottratto ad un 67enne disabile il proprio quadriciclo elettrico assegnatogli dall’ULSS. Con rapida attività d’indagine il mezzo è stato recuperato e restituito all’avente diritto.

I militari della Stazione di Solagna hanno rintracciato e tratto in arresto il sinto 24enne C.M. ricercato dal Tribunale di Treviso per furto in abitazione e falsità materiale. Dovrà scontare 1 anno, 3 mesi e 25 giorni in detenzione domiciliare.

I Carabinieri della Stazione di Rosà hanno identificato e denunciato un 43enne romeno di Rossano Veneto, reo di due episodi di minaccia aggravata con coltello ai danni di avventori di un bar locale.

Militari dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato quale assuntore di stupefacenti un 25enne ezzelino in possesso alcuni grammi di marijuana, procedendo anche al ritiro della patente, mentre i Carabinieri del NIL e del NAS, supportati da personale della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, hanno controllato numerosi locali pubblici, elevando sanzioni per oltre 15000 euro dovute a violazioni sia in materia di normativa del lavoro che di igiene pubblica.