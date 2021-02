Bassano – Assessori Zonta e Viero sulle barriere architettoniche di Borgo Zucco

In riferimento alle osservazioni del Presidente del Quartiere Borgo Zucco arrivano le dichiarazioni degli Assessori Andrea Zonta e Andrea Viero.

“Il problema sollevato dal quartiere Borgo Zucco relativo alla necessità di avere delle barriere architettoniche è conosciuto da tempo – spiega l’Assessore Andrea Zonta – e stiamo studiando soluzioni che siano adeguate, come avevamo spiegato al Consiglio di Quartiere, sia per quanto riguarda lo smog che per il rumore del traffico. Non è la sola zona della città dove si creano questi disagi, pertanto stiamo valutando alternative che ci permettano di conciliare vari fattori, tra i quali l’utilizzo di materiali naturali e l’impatto estetico. Vogliamo infatti realizzare strutture che siano allo stesso tempo efficaci e in linea con le politiche green che l’Amministrazione comunale sta perseguendo”.

“Il tema dell’ex scamosceria non è nuovo – sottolinea l’Assessore Andrea Viero – si tratta di una situazione conosciuta e l’idea di riqualificarla non è certamente esclusa, anzi. Si tratta di una proprietà privata e non può essere il Comune a deciderne le sorti – precisa l’Assessore Andrea Viero – posso però assicurare che la proprietà è attenta e disponibile e che ogni volta che il quartiere ha segnalato episodi di degrado, dovuti al fatto che l’area in questo momento non è utilizzata, il Comune a sua volta ha avviato un procedimento facendolo presente ai proprietari che sono subito intervenuti. Lo faremo anche questa volta, se necessario. Il Presidente del quartiere conosce questi aspetti, quindi basta che, come sempre fatto, ce lo dicano e la proprietà provvederà alla pulizia dell’area”.