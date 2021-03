BASSANO – Aperto centro vaccinale al PalAngarano

Il sindaco Elena Pavan, assieme al direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, ha visitato questa mattina il nuovo centro vaccinale allestito al PalaAngarano, in quartiere XXV Aprile e che da oggi ospita le vaccinazioni della popolazione più anziana del Distretto 1. L’occasione per verificare di persona l’allestimento della struttura e l’andamento delle operazioni che vedranno proprio il palasport bassanese come punto di riferimento per i prossimi mesi e che a pieno regime riusciranno a garantire 1200 inoculazioni al giorno.

«Ringrazio il sindaco, Elena Pavan e l’intera Amministrazione comunale – ha esordito il direttore generale dell’Ulss Carlo Bramezza – per aver risposto così tempestivamente alla nostra richiesta di individuare uno spazio adeguato. Ora abbiamo a disposizione una struttura comoda e funzionale in grado di ospitare fino a 10 postazioni vaccinali».

«Quando il dottor Bramezza ci ha contattati per chiedere nuovi spazi – ha ricordato il sindaco, Elena Pavan – Bassano ha risposto presente: non abbiamo esitato nemmeno un attimo e già quel pomeriggio abbiamo cominciato a visitare assieme all’Ulss tutti i nostri palasport, fino alla scelta del PalaAngarano, che è risultato il più adeguato ad ospitare il servizio. Sono io, invece, a ringraziare proprio l’Ulss per la rapidità con cui è riuscita ad allestire la struttura e a renderla operativa in tempi record. Mi scuso, invece, con quanti questa mattina hanno dovuto attendere il proprio turno sotto al sole, ma ho già provveduto a chiedere che vengano allestiti appositi gazebo e un maggior numero di sedie per assicurare agli anziani una attesa più consona».

«Un grazie particolare va anche alla società Orange 1 Basket Bassano che fin dal primo istante ha sposato la causa cedendo i propri spazi e decidendo di stravolgere il piano dei propri allenamenti. Un grazie, infine, va anche a tanti volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che da oltre un anno garantiscono la loro presenza ovunque ve ne sia bisogno mettendosi a disposizione dell’intera collettività».